Bandmitglied erkankt - Nicoles Schnelltest positiv ESC-Gewinnerin Nicole: Konzerte wegen Corona verschoben

Die "Ein bisschen Frieden"-Interpretin Nicole hat sich nach ihrer überstandenen Krebs-Erkrankung so auf ihre Tour gefreut. Nun ist ein Bandmitglied an Corona erkrankt, ihr Schnelltest zeigt ein positives Ergebnis. Auf ihrer Instagram-Seite teilt die Sängerin weiter mit, dass die geplanten Konzerte am 13. und 14. Mai verschoben werden.