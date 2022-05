Nicole und ihr Mann Winfried Seibert - Er und die Töchter des Paares waren in der Zeit der Erkrankung immer an der Seite der Sängerin. Bildrechte: imago/HOFER

Ihren Auftritt im ZDF-Fernsehgarten am Sonntag, den 15. Mai, habe sie abgesagt, so Nicole. Bereits zwei Tage zuvor hatte sie auf ihrer Instagram-Seite mitgeteilt, dass ein wichtiges Bandmitglied schwer an Corona erkrankt ist und die beiden für den 13. und 14. Mai in Kusel und Saarlouis geplanten Konzerte verschoben werden müssen. Jetzt stehen die neuen Termine fest: In Kusel wird Nicole mit ihrer Band am 02.07.2022 auftreten, in Saarlouis am 03.07.2022.