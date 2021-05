Bereits vor zwei und vier Jahren war Deutschland Vorletzter, vor fünf und sechs Jahren sogar Letzter.

Sieger in Rotterdam wurde die italienische Band Måneskin mit dem Rocksong "Zitti e buoni". Nach der pandemiebedingten ESC-Absage 2020 saßen in diesem diesem Jahr rund 3.500 negativ getestete Zuschauer in der Ahoy-Arena in Rotterdam.