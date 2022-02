Diese Single von Nora Nova erschien 1963. Bildrechte: Ariola

1964 nahm Nora Nova mit dem Titel "Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne" an der deutschen Vorentscheidung "Ein Lied für Kopenhagen" in Frankfurt teil und konnte sich gegen fünf Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen. Beim ESC 1964 in Kopenhagen lief es für die Sängerin dann jedoch nicht besonders gut und sie landete am Ende mit – zum ersten Mal in der deutschen ESC-Geschichte – 0 Punkten auf einem geteilten 13. Platz. Dafür ist "Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne" bis heute das Lied mit dem längsten Titel in der ESC-Geschichte.



Nach ihrem Auftritt in Kopenhagen veröffentlichte Nora Nova noch eine Single, zog sich dann aus der Öffentlichkeit zurück. 1964 heiratete sie in Deutschland einen Nachtclubbesitzer, unterhielt selbst mehrere gastronomische Betriebe, später eine Modeboutique und danach ein Antiquitätengeschäft in München. 1989 zog Nora Nova wieder nach Sofia. Dort engagierte sie sich politisch und war 2001 Mitbegründerin der Nationalen Bewegung für Stabilität und Fortschritt. 2007 präsentierte sich Nora Nova nach jahrzehntelanger Abwesenheit als Talkgast der Öffentlichkeit.