Doch das war noch nicht alles. Wie Gabriele weiter berichtet, sei das Schockierende gewesen, dass nicht nur er diese Diagnose bekommen habe, sondern auch sein Bruder Piero. Dessen erster Gedanke, so der älteste der vier Brüder in dem Video-Einspieler in der Show, sei gewesen: "Wann sterbe ich?" Während der Film in der Show gezeigt wird, ist den vier Sängern noch immer anzusehen, wie sehr sie in dieser Zeit gelitten haben. Aber, beide damals an Krebs erkrankte, Brüder stehen jetzt mit den anderen auf der Bühne.