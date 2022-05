Eurovision Song Contest Diese Schlagerstars waren schon beim ESC dabei

Beim Stichwort ESC denkt man vermutlich zuerst an glamouröse Bühnenshows, Newcomer und Popmusik. Wenn man die Liste der ESC-Künstler durchgeht, fällt auf, dass auf der ESC-Bühne auch so manche Schlagerkarriere ihren Anfang nahm.

Walter Andreas Schwarz und Freddy Quinn machten beim ersten Eurovison Song Contest 1956, damals noch Grand-Prix d'Eurovison de la Chanson, den Anfang für Deutschland. Ihnen folgten vor Sängerinnen wie Conny Froboess, Mary Roos und Katja Ebstein . Vor allem in den 1960er und 70er Jahren begannen auf der Bühne viele große Schlagerkarrieren. Auch Sängerinnen, die nicht aus Deutschland kamen, wie Wencke Myhre und Gitte Hænning gingen für die Bundesrepublik beim ESC ins Rennen. Auch andere Länder schickten in der Zeit bekannte Schlagerstars ins Rennen. Ireen Sheer trat 1974 für Luxemburg an. Vicky Leandros stand gleich zweimal für das kleine Herzogtum auf der Bühne und holte 1972 sogar den Sieg.

Die 17-jährige Nicole beim Grand Prix 1982. Bildrechte: dpa

Damals und in den Folgejahren war der Wettbewerb noch viel deutlicher auf Schlagermusik ausgerichtet als heute, wo vor allem Pop- und Rockmusik dominiert. 1974 traten beispielsweise Cindy & Bert für Deutschland an. 1976 standen "The Les Humphries Singer" mit Jürgen Drews auf der Bühne. Trotz großer Namen und viel Gesangstalent hatte Deutschland allerdings wenig Glück bei dem Wettbewerb. Bis 1982 ein junges, 17-jähriges Musik-Talent die Bühne betrat: Nicole. Mit ihrer sanften Stimme, der legendären weißen Gitarre und einem hoffnungsvollen Lied über Frieden sang sie sich in die Herzen der europäischen Zuschauer und holte den ersten deutschen ESC-Sieg. Es sollte 28 Jahre dauern, bis Lena Meyer-Landrut diesen Erfolg wiederholen konnte.