Peter Urban nimmt Abschied. Am 13. Mai wird der langjährige Moderator und Kommentator zum letzten Mal das ESC-Finale begleiten. Das gab sein Sender, der NDR, bekannt.

ESC-Siegerin von 2010: Lena mit ihrer Trophäe. Bildrechte: dpa

Seine persönlichen Highlights seien unter anderem Guildo Horns bunter Auftritt mit "Guildo hat euch lieb" 1998 und natürlich der ESC-Triumph von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010 gewesen. Doch auch in den aus deutscher Sicht schwächeren ESC-Jahren war er mit Begeisterung dabei und führte das deutsche Publikum souverän durch den Abend: "Ich hoffe, dass ich auch in den Jahren mit schwächeren deutschen Ergebnissen mit meinen Kommentaren mitgeholfen habe, das Interesse für diese faszinierende, einzigartige Veranstaltung, die in der Welt ihres Gleichen sucht, hochzuhalten."