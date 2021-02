Nicht nur Schlagerfans, sondern auch die Künstler selbst können es kaum abwarten, endlich wieder ein sorgenfreies Konzert zu erleben. Zusammen mit hunderten oder tausenden Zuschauern in einer Konzerthalle oder einem Stadion zu feiern, zu singen und zu tanzen. Durch die aktuellen Corona-Beschränkungen scheint das noch weit weg zu sein. Einziger Hoffnungsschimmer: die Corona-Impfung. Doch wie schnell sind Konzerte dann wieder möglich? Und warum können Geimpfte nicht schon früher wieder am normalen Leben teilnehmen?

Konzerte von Roland Kaiser, Helene Fischer und Co also bald nur noch mit dem richtigen Vermerk im Impfausweis? Technisch möglich ist das allemal, sagte auch Schulenberg.

Wir haben unsere Systeme so eingerichtet, dass sie auch Impfausweise lesen können.

Am Mittwochmittag stellte das Unternehmen noch einmal klar, dass es nicht plane, Konzertbesuche an eine Impfung zu binden. Es soll lediglich als Möglichkeit für private Unternehmen in Frage kommen dürfen. Eventim-Chef Schulenberg sagte auch: "Je schneller die Bevölkerung geimpft ist, desto schneller können auch Veranstaltungen wieder stattfinden."