Erster Song schon fertig Dieser Ex-Fußball-Star will Ballermann-Schlagersänger werden

Früher haben ihm die Fußballfans im Stadion zugejubelt, nun will er das Partyvolk am Ballermann begeistern. Ex-Fußball-Profi Julian Schieber will Schlagersänger werden. Einen ersten Song gibt es schon.