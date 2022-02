Diese Gästeliste kann sich wieder einmal sehen lassen. Zur nächsten Ausgabe der Ross Antony Show am 19. März 2022 hat der Schlagersänger und Entertainer viele tolle Kollegen zur großen Party eingeladen.

Erstmalig wird die Show parallel zum MDR auch im SWR zu sehen sein. Gute Laune ist so gleich auf zwei Sendern garantiert.

Mit Florian Bunke und Anthony Weihs sind auch wieder zwei Newcomer am Start. Schon in der Vergangenheit hatte Ross in seiner Sendung immer wieder jungen Künstlern eine große Bühne geboten.