„Er war sehr temperamentvoll. Also ich glaube, er war Stammkunde im Krankenhaus.“ erinnert sich Giovanni Zarrellas Mama Clementina an seine Kindheit zurück. Geprügelt habe er sich aber nie, da sei er zu gut für gewesen.



"Meine Schlagerwelt"-Reporter Peter Heller trifft in einem exklusiven Interview Giovanni Zarrella zusammen mit seiner Mutter Clementina. Selten gab es so ein so emotionales und intensives Interview mit den beiden. Immer wieder spürt man die Verbundenheit der beiden. Gerade Clementinas Augen fangen richtig an zu leuchten, wenn sie in ihren Erinnerungen an den kleinen Giovanni kramt. So erzählt sie, dass Giovanni ein sehr lebhaftes Kind gewesen sei, sogar ein Lehrerliebling und das obwohl er nicht die besten Noten mit nach Hause brachte.