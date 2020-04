Seit Ostern gehören nun die Katzen Bubi und Elli zur Familie von Schlagersängerin Kerstin Ott. Kerstins Frau Karolina hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, drei Hunde gehören zur Familie, sechs Kaninchen und 15 Meerschweinchen, wie Kerstin im April 2019 in einem Interview mit der Bild-Zeitung verriet. Die Otts leben in einem 160 Quadratmeter großen Haus zwischen Heide und St. Peter-Ording mit einem riesigem Grundstück und viel Platz für die Tiere.