"Neuanfang", das ist der Titel der neuen Single der Schweizerin, die am 24. Februar erschienen ist. Und "Neuanfang" scheint auch das Motto der Sängerin für das Jahr 2023 zu sein. Nachdem Beatrice Egli fast zehn Jahre bei Universal Music unter Vertrag war, ist sie nun zu Sony Music gewechselt. Noch in diesem Jahr, am 30. Juni wird ihr neues Album "Balance" erscheinen.