Mir ging es die letzten Wochen mental nicht gut. Ich bin aktuell in einer Lage, in der ich mich nicht wohl fühle und extreme Selbstzweifel habe. Joelina Drews Instagram-Story

Das sei auch der Grund, so Joelina, warum sie sich in letzter Zeit im Netz zurückgezogen habe. Sie brauche aktuell einfach eine Auszeit. Abschließend erklärt sie in ihrer Instagram-Story, dass sich ihre Follower jedoch keine Sorgen machen bräuchten: "Ich bin auf einem guten Weg und arbeite gerade sehr viel an mir selbst, sodass es mir langsam wieder besser geht."

Von Kindesbeinen an in der Öffentlichkeit

Als Tochter des "Königs von Mallorca" ist es Joelina von Kindesbeinen an gewöhnt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das musikalische Talent hat sie von ihrem Vater geerbt und so stand es für sie bereits ziemlich früh fest, dass sie Sängerin werden möchte. Sie wollte jedoch ihren eigenen Weg gehen. Im Alter von 14 Jahren veröffentlichte sie unter dem Titel "Trendsetter" ihre erste Single.

Jürgen, Joelina und Ramona Drews 2002 Bildrechte: imago images/POP-EYE

Neue Heimat: Berlin

Joelina Drews und ihr Freund Adrian Louis. Bildrechte: imago images/POP-EYE Als Joelina ihr Abitur in der Tasche hatte, ging sie nach Berlin. Dort wollte sie vor allem ihren eigenen musikalischen Weg finden. Unter dem Künstlernamen Joedy veröffentlicht die Sängerin Titel der Genre Hip Hop und/oder Rnb. Auch mit ihrem Vater Jürgen sang sie gemeinsam in großen Fernsehshow Schlager-Duette.

In diesem Sommer nun erschien von ihr, dieses Mal unter dem Namen "Joelina", die Single "Break up Song". Der Titel ist im Stil der 80er produziert, ein Pop-Song. Die Sängerin thematisiert in dem Titel DAS Problem ihrer Generation inmitten der stetig zunehmenden Digitalisierung: Bindungsangst.



Joelina Drews hat damit sozusagen ihr Pop-Debüt hingelegt, ist mit ihrer Suche nach ihrer musikalischen Richtung einen Schritt weiter gegangen.

... sich selbst zu finden ist schon schwer genug. Wenn andere Leute dir dann noch reinreden und meinen, es besser zu wissen, wer du bist und was du machen sollst, macht es das nicht leichter. Deshalb bin ich einfach ich selbst und mache, was ich im Moment fühle. Joelina Drews Presse/Universal