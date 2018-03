Es sollte ein kleines, intimes Konzert in der Tanzbar "Hazienda" im Hotel Sonnenhof in Aspach - dem Hotel von Andrea Berg - am vergangenen Freitag (2. März) - werden. Doch Fantasy mussten ihre Fans enttäuschen und absagen: Freddy hat die Grippe erwischt. Als kleiner Trost für die Fans machte sich Martin dennoch auf zum "Sonnenhof" - für Autogramme und Fotos. Auf der Facebookseite von "Fantasy" schrieb Freddy an die Fans: