Den Beginn der Corona-Pandemie verbrachte Freddy in seinem Geburtsland Kroatien, wo seine Mutter lebt. Allerdings durfte er auch sie für eine gewisse Zeit nicht besuchen, da er zuerst einmal 14 Tage in Quarantäne musste.

In dieser Zeit telefonierte er viel mit seinem Bandkollegen Martin, dem es ähnlich ging. So entstand der Text für "Auf dem Tretboot". Und Fantasy wären natürlich nicht Fantasy, wenn sie nicht immer auch ein kleines Augenzwinkern in ihre Texte einbauen würden - und so geht die besungene Reise mit dem Treboot dann auch direkt mal ins ferne Hawaii.