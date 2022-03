Der Adler ist einer der schönsten Texte im deutschen Schlager und sobald wir irgendwo auf einer Party sind und eine Gitarre in der Nähe steht, spielen wir immer den Adler. Und jetzt ist es an der Zeit, ihn auch einmal in der Art von Fantasy zu präsentieren.

Fredi hat sich unter anderen den Hit "Mississippi" ausgesucht, weil der Song ihn an seinen Vater erinnert. Dieser habe ihn immer gehört, als Fredi noch ein Kind war.

Mit dem Album wollen Fredi und Martin ihre Erinnerungen und Geschichten mit ihren Fans teilen.



Die beiden Männer kennen sich bereits 25 Jahre und wissen nicht nur um die Stärken, sondern auch um die Schwächen des anderen. Martin, so Fredi, geht prinzipiell in die falsche Richtung und Fredi, so Martin, ist leider ein Frühaufsteher, während er ein Langschläfer ist. Wenn beide auf Tour und im Hotel sind, kann es schon Probleme geben. Nämlich dann, wenn Fredi bei Martin um 07:30 Uhr an die Zimmertür klopft, weil er frühstücken möchte.