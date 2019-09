Zehntes Studioalbum Mit Fantasy und "Casanova" auf Platz eins der deutschen Albumcharts

Fredi und Martin von Fantasy sind gerade wirklich fantastisch unterwegs. Mit ihrem neuen Album "Casanova" stehen sie an der Spitze der deutschen Albumcharts. Das ist in der Geschichte des Duos das immerhin vierte Mal. Dieser Chart-Erfolg macht den beiden noch einmaol richtig Mut für das, was sie im nächsten Jahr vor haben, dann nämlich gehen sie zum ersten Mal auf Stadion-Tour - der Ticketverkauf hat gerade begonnen.