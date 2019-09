Eigentlich kennt man Fantasy in schicken Anzügen, immer aufeinander abgestimmt, mit Glitzer oder ohne. Am 11. September stehen Fredi und Martin von 16:00 bis 19:00 Uhr an der Tankstelle und Autowerkstatt Schramm in Dorsten (Nordrhein-Westfalen) in Arbeitssachen bereit für ihren Einsatz. Sie werden Autos betanken und/oder putzen und auf Hochglanz polieren. Sämtliche Trinkgelder und Spenden, die sie bekommen, erhält die Deutsche Krebshilfe. Fantasy wollen mit dieser Aktion zeigen, wie wichtig es ist, sich für eine gute Sache zu engagieren.