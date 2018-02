Weder Freddy Malinowski noch Martin Hein hätten vor zwanzig Jahren davon zu träumen gewagt: Ihre gemeinsame Karriere dauert weit über tausend Wochen, über eine Million Tonträger wurden verkauft, unzählige Male standen beide gemeinsam an 7.300 Abenden auf der Bühne. Fantasy wurden mehrfach mit Gold und Platin in Deutschland und Österreich ausgezeichnet, waren vier Mal für den Echo nominiert und eroberten zwei Mal auf Anhieb die Spitze der Offiziellen Albumcharts, ihre Autobiografie "Keine Lügen" hielt sich sogar wochenlang in der Spiegel-Bestsellerliste.