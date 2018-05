Eigentlich schwimmen Fantasy gerade auf der Erfolgswelle: Noch bis 2019 sind Freddy Malinowski und Martin Hein mit ihrer großen Jubiläumstournee "20 Jahre - Fantasy" in ganz Deutschland unterwegs, bei der ersten Ausgabe der "Schlager des Monats" im MDR FERNSEHEN haben sie mit ihrem Jubiläumsalbum den ersten Platz geholt. Doch bei einem Konzert am vergangenen Samstag in Löbau konnte das Duo nach der Pause nicht mehr auftreten: Freddy ging es nicht gut. Der herbeigerufene Arzt verordnete strenge Bettruhe. Bereits im März konnten Fantasy bei einem Konzert nicht auftreten, da Freddy ein Infekt erwischt hatte. Jetzt mussten auch die Konzerttermine im Berliner Tempodrom (06.05.) und in Graz (07.05.) abgesagt werden. Auf der Fantasy-Facebookseite wendet sich Freddy an die Fans:

Ich bin untröstlich, denn ich will immer alles geben für meine Fans und liebe nichts mehr, als für euch auf der Bühne zu stehen. Dass mir meine Gesundheit heute einen Strich durch die Rechnung macht, tut mit unendlich leid. Ich werde alles geben, dass ich schnell wieder fit werde und wir gemeinsam unsere für heute in Berlin geplante Party nachfeiern können. Freddy Malinowski Facebookseite "Fantasy"

Muten sich die Schlagerstars zu viel zu?

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Schlager des Monats - Platz 1 Fantasy: "Bonnie & Clyde" Fantasy: "Bonnie & Clyde" Link des Videos https://www.mdr.de/meine-schlagerwelt/video-193334.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Fantasy sind nicht die einzigen, die in letzter Zeit krankheitsbedingt Konzerte absagen mussten. Im Februar traf es Helene Fischer. Ganze sieben Konzerte ihrer Tournee fielen wegen eines akuten Infektes aus. Vanessa Mai verletzte sich bei den Proben für eine Showeinlage im April an der Wirbelsäule und musste in einer Spezialklinik behandelt werden. Die Sängerin war gerade mit ihrer "Regenbogen-Live-Tour" unterwegs - auch sie musste ihre Fans enttäuschen und ein geplantes Konzert in Rostock absagen. Und auch die harten Männer von Santiano sind vor Erkrankungen nicht gefeit. Wegen eines akuten Infekts des Sängers Björn Both fiel im Februar ein Konzert in der Arena Trier aus.

Fantasy: Die Ersatztermine stehen bereits fest