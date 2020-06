Große Überraschung: Fantasy kündigen neues Album an

"10.000 bunte Luftballons" wird das elfte Album von Fantasy sein. Im Jahr 2002 ging es mit "Mein schönstes Geschenk" los, so richtig durchstarten konnten sie jedoch erst 2013, als sie mit "Endstation Sehnsucht" ihr erstes Top-Ten-Album landen konnten. Seitdem ging es für Freddy Malinowski und Martin Hein nur noch bergauf. Es folgten viele große Auftritte, drei Nummer-Eins-Alben und viele Auszeichnungen. So gewannen sie beispielsweise drei Mal in Folge die "Eins der Besten" in der Kategorie "Duo des Jahres". In diesem Sommer schreiben sie nun weiter an ihrer Erfolgsgeschichte - wir dürfen gespannt sein.