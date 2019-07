Am 13. September erscheint mit "Casanova" das neunte Studioalbum von Fantasy

Am 13. September erscheint mit "Casanova" das neunte Studioalbum von Fantasy

Frisch & poppig Fantasy: Neues Album "Casanova"

Zwei Jahre hat es gedauert, jetzt ist das neue Studioalbum von Fantasy in Sicht. Am 13. September erscheint "Casanova". Ihr aktuelles Album, so die "Könige des Discofox", ist frischer, moderner und poppiger als seine Vorgänger.