"10.000 bunte Luftballons" ist der Titel des neuen Fantasy-Albums, welches am 24. Juli erscheinen soll. Aber schon jetzt zeigen sie auf ihrer Instagram-Seite einen kleinen Vorgeschmack und der hat es in sich.

Anscheinend wollen Freddy und Martin auf ihrem Album die 80er Jahre wieder aufleben lassen. Ein Titel auf "10.000 bunte Luftballons" wird nämlich "Wild Boys", also "Wilde Jungs", heißen und ist eine Hommage an das bunte Jahrzehnt. Der Titel ist deutlich an "Wild Boys" von Duran Duran aus dem Jahr 1984 angelehnt. Dazu tanzen die beiden in einem klassischen 80er-Jahre-Outfit.