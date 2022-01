Heiratsantrag an Silvester Fantasy-Sänger Martin Hein und Mela Rose sind verlobt

"10.000 bunte Luftballons" - Der Fantasy-Hit könnte schon bald zum Motto einer großen Traumhochzeit werden. Am Silvesterabend hat sich Fantasy-Sänger Martin Hein ein Herz gefasst und seiner Freundin Mela Rose die Frage aller Fragen gestellt - mit Erfolg. Die 29-Jährige machte die Verlobung an Neujahr auf ihrer Instagram-Seite öffentlich. Sie postete ein Foto mit Martins und ihrer Hand - an ihrem Ringfinger: ein funkelnder Verlobungsring. Dazu schrieb sie: