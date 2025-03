Angesprochen auf ihren Schlagerkollegen Howard Carpendale , der ebenfalls nach einem verkündeten Karriereende wieder zurückkam, nimmt ihn Fredi Malinowski ein Stück weit in Schutz: "Ich glaube, er war einfach zu jung, um zu sagen: 'Das war’s.' Ich glaube, ihm war das gar nicht bewusst, was das bedeutet. Ich glaube, ein richtiger Musiker, der kann nie loslassen. Ich glaube, wenn jemand Vollblut-Musiker ist, mit Herz und Seele gerne singt und auf der Bühne steht, dann kannst du nicht sagen: 'Das war’s. Ich komme jetzt nie wieder.'"

Neben einem verfrühten Karriereende und späteren Comebacks ist für Fredi Malinowski auch eine weitere Sache nicht vorstellbar und das ist, zu intime oder familiäre Angelegenheiten, beispielsweise bei einem TV-Auftritt, in die Öffentlichkeit zu tragen: "Mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben. Ich weiß auch nicht, ob mein Vater gewollt hätte, dass ich meinen Vater erwähne […] dass er vor ein paar Jahren gestorben ist. Ich hätte da ein ganz schlechtes Gewissen. […] Jeder soll es tun, wie er es will. Ich, zum Beispiel, würde so etwas niemals tun."

Erst in den späten 2000er Jahren wurde das Duo als Vorband von Andrea Berg einem breiten Publikum bekannt und feierte bald auch eigene Erfolge. 2009 platzierte sich erstmals ein Fantasy-Album ("Land in Sicht") in den deutschen Charts, 2013 folgte mit "Endstation Sehnsucht" erstmals ein Platz in den Top 10 und nur ein Jahr später gelang mit "Eine Nacht im Paradies" der Sprung auf Platz eins der deutschen und österreichischen Charts. Seither schafften es alle weiteren sieben Alben der beiden Künstler in die Top 10 Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Am 21.3.2025 wurde ihr insgesamt 14. Studioalbum "Willkommen im Wunderland" veröffentlicht.