Mein Vater ist gestorben, als ich sieben Jahre alt war und meine Mutter musste ständig arbeiten. Ich bin dann in die Hände meiner Cousine gegeben worden, die war damals 14 und hat auf mich aufgepasst. Und die hatte immmer die neuesten Platten. Da war Boney M. und Abba, diese ganzen Sachen. Und irgendwann fing ich an, mitzusingen und ich hatte richtig Spaß und das hat mir gefallen und hat mir meine Lebensfreude zurückgegeben. Und von da an wusste ich, ich möchte Sänger werden.

So sehen Fantasy nicht mehr aus: Martin & Freddy 1999. Bildrechte: MDR/Wiedersehen macht Freude

Freddy hat durch seine Berufswahl nicht nur seine Lebensfreude wiedergefunden, er ist gemeinsam mit Martin Hein und dem Duo Fantasy sogar sehr erfolgreich in der Branche, und das seit fast 20 Jahren. Wenn man Fantasy in Interviews und bei Auftritten erlebt, fällt auf, dass die beiden sehr gut zu harmonieren scheinen und dass sie viel Freude verbreiten. Freddy und Martin können über sich selbst lachen - und die anderen lachen mit. In der Sendung wird ein Auftritt der beiden aus dem Jahr 1999 gezeigt (siehe Foto). Freddy hat hier noch eine lange Lockenmähne. Auf die Frage von Axel Bulthaupt, ob es den beiden von Fantasy etwas ausmache, wenn sie sähen, dass sie nicht mehr so aussehen wie vor 22 Jahren antwortet Freddy: "In meinem Badezimmer habe ich ein Bild hängen aus der Zeit von damals und ich schau immer rein und denke immer, ich sehe noch so aus wie damals."



Gerade freuen sich Fantasy über den Erfolg ihres aktuellen Albums "10.000 Luftballons". Es ist das fünfte Fantasy-Album, das die Spitze der Offiziellen Deutschen Albumcharts erreicht hat.