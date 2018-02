Faschingszeit ist Schlagerpartyzeit! Ross Antony und Mareile Höppner werfen sich in allerlei schillernde Karnevalskostüme und nehmen euch mit auf eine musikalische Faschingsreise rund um den Globus. Die Weltreise startet in der Faschingshochburg Köln. Von dort aus bringen die Karneval-Experten Die Höhner und Brings nicht nur ihre größten Hits, sondern auch jede Menge Stimmung mit. Und - schwupps - fühlen sich die Jungs fast wie zu Hause. Das will was heißen!

Semino Rossi, Julia Lindholm und die Zipfelbuben setzen mit Partykrachern von "Dancing Queen" über "Für immer jung" bis hin zu "Der Teufel und der junge Mann" die Schlagerreise fort und laden zum Mitsingen und Feiern ein. Selbst Bernhard Brink, der mit dem Karneval bislang nicht viel am Hut hatte, entpuppt sich als echter Faschings-Profi. Kein Wunder, wurde er doch im vergangenen Jahr mit dem berühmten Braunschweiger "Till - der Schelm - ein Mensch"-Orden ausgezeichnet. Klar, dass man da auf den Geschmack kommt.



Letzteren muss dieses Mal auch Vincent Gross beweisen. Der darf nämlich den Guido Maria Kretschmer geben und die Kostüme der Gäste bewerten, während diese in einer flotten Polonäse an ihm vorüberziehen. Wer macht das Rennen um die Auszeichnungen "Mit Schrott zum Gott", "Wunderbar als Paar" und "Ganz fein - allein"? Das wird vorab natürlich nicht verraten. Dennoch hegen wir ernsthafte Bedenken, dass die ausgelobten Preise eine echte Bereicherung sind ...



Außerdem dabei sind CITA-Mitglied Eloy de Jong, DJ Ötzi, verkleidet mit weißer Mütze, die Stimmungskanonen Mickie Krause und Jürgen Drews, I am from Austria, Rotblond und Ireen Sheer.