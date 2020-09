"Wenn Herzen auseinandergehn" - einen passenderen Titel hätte man für die Abschieds-Single von Feuerherz wohl nicht finden können. Die vier Jungs der Band werden selbst kaum ohne Tränen diesen langen Abschied verkraften, ganz zu schweigen von den Fans. Angekündigt haben die Mitglieder der Schlager-Boygroup ihre Trennung Anfang Juni in Florian Silbereisens Show "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen". Ab 2021 gehen die vier dann getrennte Wege, werden sich um ihre Solo-Karrieren kümmern, kündigten sie in der Show an. Am nächsten Tag postete Sebastian Wurth auf Instagram: