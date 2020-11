Dominique, Matt, Karsten und Sebastian , bis jetzt die Band "Feuerherz" haben ihr Fans auf ihren Abschied vorbereitet. Am 6. Juni verkündeten die vier in Florian Silbereisens Show "SCHLAGERLOVESTORY.2020 – DAS GROSSE WIEDERSEHEN!" , dass sie sich trennen und im Adventsfest ihren letzten Auftritt haben werden. Dazwischen veröffentlichte die Schlager-Boygroup ihre Abschiedssingle "Wenn Herzen auseinandergehen". Die vier trennen sich allerdings weder im Streit, noch aus familiären Gründen. Sie wollen einfach ihre eigenen Wege gehen. Nach fünf gemeinsamen Band-Jahren mit vielen Auswärts-Terminen ein echt krasser Einschnitt im Leben der vier jungen Musiker.

Sebastian, der Jüngste unter den vier, beteiligt sich schon jetzt nicht nur auf, sondern auch neben der Bühne. Er ist beispielsweise im Management-Team des Newcomers Daniel Sommer. Und das Matt, alias Martijn Stoffers, schon länger als Model arbeitet und viel in holländischen TV-Shows zu sehen ist, ist auch kein Geheimnis. Außerdem veröffentlichte er mit "Hou me vast" vor kurzem seine erste Solo-Single in den Niederlanden. Auch Karsten hat sich zwischenzeitlich schon musikalisch mit anderen Künstlern "vergnügt" - so hat er für Social Media beispielsweise schon mit Marie Wegener gesungen. Vielleicht kommt da noch mehr? Wir sind uns auch ziemlich sicher, dass Dominique mit seinem Talent nicht lange Däumchen drehen wird. Die vier bleiben also aktiv, nur eben alle auf ihrem eigenen Weg.