So lange gibt es Feuerherz eigentlich noch gar nicht. Ihr Debüt mit dem Titel "Verdammt guter Tag" gaben die vier im Dezember 2015 und enterten damit den ersten Platz der Albumcharts. Im Anschluss ging's mit Florian Silbereisen und Maite Kelly auf Tournee. Die Band hat in der Schlagerszene mit einem Konzept Erfolg, das man bislang nur aus der Popmusik kannte: vier komplett verschiedene Typen singen gemeinsam in einer Band - und damit ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eine echte Schlager-Boygroup eben.