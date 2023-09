Ohne großes Spektakel hat Schlagersängerin Lena Valaitis im Jahr 2020 ihre musikalische Karriere beendet . Nun feiert die gebürtige Litauerin am 7. September einen runden Geburtstag. Wie eine 80-Jährige fühlt sich die ehemalige Schlagersängerin aber keinesfalls: "Ich kann nichts anfangen mit dieser Zahl - ich fühle mich nicht so alt“, sagte sie kürzlich in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Geboren wurde Lena Valaitis im ostpreußischen Memel, aufgewachsen ist die Sängerin in Memmingen. Ihren musikalischen Durchbruch feierte Valaitis 1981, als sie mit dem von Ralph Siegel komponierten Titel Johnny Blue am Eurovision Song Contest in Dublin teilnahm. Ganz knapp landete sie hinter der britischen Band Bucks Fizz auf dem zweiten Platz. Statt jedoch mit dem Schicksal zu hadern, bezeichnete Lena Valaitis diesen zweiten Platz später als "Die Praline in meiner Laufbahn".