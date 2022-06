Eigentlich sollte der Song nur ein kleines Dankeschön an die Treue ihrer Fans sein - und deshalb heißt der Titel auch einfach "Wir sagen danke schön" . Zu ihrem 40. Bandjubiläum im Jahr 2009 veröffentlichten die Flippers den Titel. Im Sommer 2022 - ganze 13 Jahre danach - wird der Song zum Mega-Hit. Party-DJs auf Mallorca spielen ihn, bei Dorffesten und auf den Zeltplätzen der größten Musikfestivals läuft der Song hoch und runter. Woher der plötzliche Erfolg kommt, ist nicht ganz klar und auch für Olaf den Flipper ist es eine Überraschung:

Junge Leute fangen an zu singen, wenn sie mich sehen. Reisen dafür quer durch die Republik, lassen sich den Titel tätowieren… Sowas gab’s noch nicht mal zu unseren besten Flippers-Zeiten!

Olaf der Flipper würde auch bei "Rock am Ring" auftreten. Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

Mittlerweile wurde sogar eine Petition gestartet, die einen Auftritt von Olaf auf dem legendären "Rock am Ring"-Festival fordert. Olaf der Flipper vor tausenden Hard-Rock-Fans? Gegenüber der BILD sagte der 76-Jährige dazu: "Das würde ich sofort machen."



1964 begann die Geschichte der Flippers - damals noch unter dem Namen "Dancing Band". 1969 folgte die Umbennenung in Flippers. Die Besetzung wechselte des öfteren, die größten Erfolge stellten sich in den späten 80er-Jahren als Trio ein. Manfred, Bernd und Olaf schufen mit Songs wie "Lotosblume" oder "Die rote Sonne von Barbados" zeitlose Schlager-Hits. 2011 verabschiedeten sie sich nach 42 Flippers-Jahren. Olaf Malolepski machte als Olaf der Flipper solo weiter. Manfred Durban und Bernd Hengst zogen sich zurück. Schlagzeuger Manfred starb 2016.