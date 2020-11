Freut sich auf den Schlagerjahresrückblick: Florian Silbereisen. Bildrechte: MDR / Jürgens TV / Beckmann

Eins steht fest: "Die Schlager des Jahres" bieten einen ganz besonderen Rückblick. Nicht nur auf das aktuelle Jahr, sondern auch auf die vergangenen 25 Jahre. Denn in diesem Jahr voller Schlagerjubiläen feiern auch "Die Schlager des Jahres" Geburtstag. 1995 wurde nämlich die erste Folge im MDR ausgestrahlt.



25 Jahre später präsentiert Florian Silbereisen den Schlagerjahresrückblick 2020 – die große Show der Schlager, Stars und Storys des Jahres. Zusammen mit den beiden Stimmungsgaranten Andy Borg und Ross Antony erinnert er an Höhepunkte, an Überraschungen, an Erfolge und Pannen, an emotionale und traurige Momente – natürlich mit vielen Hits von Matthias Reim, Andrea Berg, Ramon Roselly, Inka Bause, Nino de Angelo, Jürgen Drews, Kerstin Ott, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Ute Freudenberg, den Amigos, Andy Borg, Ross Antony, Bernhard Brink und vielen weiteren Stars. Am Freitag, den 20. November, um 20:15 Uhr im MDR.