Endlich wieder Schlagerbooom Florian Silbereisen kündigt gleich drei Mega-Shows an

Für Schlagerfans dürfte die Nachricht wie Weihnachten und Ostern an einem Tag sein: Florian Silbereisen kündigt gleich drei große Eurovisions-Shows an. Den Anfang macht der Schlagerbooom in nie da gewesener Form.