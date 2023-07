Besondere Auszeichnung Florian Silbereisen erhält Bayerischen Verdienstorden

Florian Silbereisen ist mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Als bekennender Bayer sei Silbereisen, der in der Nähe von Passau geboren und aufgewachsen ist, ein hervorragender Repräsentant des Freistaats in der deutschen Unterhaltungswelt, weswegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ihm am Mittwoch die höchste bayerische Auszeichnung überreichte.