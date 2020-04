Überraschungsgast Helene Helene Fischer taucht beim Schlagerbooom 2019 als Überraschngsgast auf. Die beiden waren hier bereits getrennt. Bildrechte: MDR/ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Im Dezember 2018 war die zehnjährige Beziehung zwischen ihm und Schlagersängerin Helene Fischer auseinander gegangen. Für ein so prominentes Paar war die Trennung eine sehr schwierige Zeit. Doch die beiden sind laut Florian Silbereisen heute "Beste Freunde" und tauschen sich regelmäßig aus.



Durch die Corona-Pandemie ist auch für den Moderator, Musiker und Schauspieler einiges weggefallen bzw. verschoben worden. So findet die "Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow" jetzt am 6. Juni statt, ursprünglich sollte sie am 14. März gefeiert werden. Auch die Dreharbeiten für die Kultserie "Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen in der Rolle von Kapitän Max Parger werden unterbrochen und das erste gemeinsame Duettalbum mit Thomas Anders erscheint ebenfalls später als geplant. Der Moderator sieht in der Zeit der Corona-Krise seine Rolle zwiespältig.