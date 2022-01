Kurz vor Weihnachten musste der MDR schweren Herzens die Absage der Schlagerchampions mit Florian Silbereisen bekanntgeben. Doch trotz dieser Absage wird es am Samstag, den 15. Januar, um 20:15 Uhr im Ersten ein TV-Highlight mit Florian Silbereisen geben, auf das sich alle Schlager-Fans freuen können.

Florian Silbereisen startet in ein Schlagerjahr voller Überraschungen – mit den schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten! Er präsentiert seine ganz persönliche Überraschungshitparade, die emotionalsten, tränenreichsten, spannendsten, verblüffendsten, romantischsten und lustigsten Highlights. Auch wenn die Inhalte seiner "ganz persönlichen Überraschungshitparade" noch streng geheim sind, fallen uns spontan viele überraschende Schlagermomente aus den letzten Jahren ein, die für große Emotionen bei Schlager-Fans gesorgt haben. Sei es der emotionale Überraschungs-Auftritt von Helene Fischer beim Schlagerbooom 2019, Christoffs Heiratsantrag an seinen Freund Ritchie, die große Schlager-Überraschung beim Bühnenabschied von Mary Roos oder erst kürzlich die Baby-Überraschung von Matthias Reim und Christin Stark beim Schlagerbooom im Oktober - wir sind gespannt, welche Highlights Florian Silbereisen herausgesucht hat.

Die Show, in der jedes Jahr auch die "Eins der Besten" verliehen wird, war eigentlich für den 15. Januar geplant. MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann begründeten die Absage mit der aktuellen Corona-Lage. "Mit Blick auf die Gesundheit aller an dieser Produktion Beteiligten und mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, halten wir die Absage dieser Großproduktion für die einzig richtige Entscheidung", hieß es unter anderem im MDR-Statement. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Show vom Januar in den März verschoben.