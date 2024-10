John Kelly präsentierte dem Schlagerbooom-Publikum bei seinem Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle den für ihn ganz besonderen Song "Who’ll come with us". Dieses Lied verhalf der "Kelly Family" vor etwa 45 Jahren zum großen Durchbruch und hat dadurch für John und seine Geschwister einen sehr hohen und emotionalen Stellenwert.