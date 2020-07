In Kitzbühel Diese Stars begrüßt Florian Silbereisen zu seiner Sommerparty

Hauptinhalt

So hoch hinauf ging es noch nie! Ganz oben in den Kitzbüheler Alpen startet Florian Silbereisen live im Ersten und im ORF die große Open-Air-Eurovisionsshow "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich"!