Florian Silbereisen moderiert, ist Juror einer Fernsehshow, singt, spielt eine Hauptrolle in einer beliebten TV-Serie und spielt immer noch sehr gern und gut Akkordeon. Florian Silbereisen gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Showstars Deutschlands. Am 4. August wird der "Junge mit dem Akkordeon" 40 Jahre alt.

Was er bisher erreicht hat, ist so viel, dass man sich fragt, ob er Zeit hatte für ein Privatleben. Doch wie wir wissen, hatte er das. Zehn Jahre waren Florian Silbereisen und Schlagersängerin Helene Fischer das absolute Traumpaar des deutschen Schlagers. 2018 trennten sie sich - und zwar völlig ohne Rosenkrieg. Die beiden können sogar noch gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Aussage von ihm und ihr, dass sie noch immer Freunde sind, nimmt man ihnen ab.

Als der in Tiefenbach geborene Florian Silbereisen zehn Jahre alt war, erschien seine erste Single "Florian mit der Steirischen Harmonika" . Im selben Jahr holte ihn Karl Moik in seine Sendung Musikantenstadl . Im Alter von 20 Jahren moderierte er seine ersten Fernsehsendungen und seitdem er 22 ist, präsentiert er regelmäßig die "Feste"-Shows im Ersten, mit denen er auch auf Tournee geht. Seit 2019 ist Florian Silbereisen als Nachfolger von Sascha Hehn der jüngste Traumschiff-Kapitän in der langen Geschichte des ZDF- "Traumschiffs" .

Thomas Anders (l) und Florian Silbereisen (r) erhalten während der Fernsehgala "Goldene Henne" die Goldene Henne in der Kategorie Musik. Bildrechte: dpa

2018 veröffentlichen Florian Silbereisen und Thomas Anders ihren ersten gemeinsamen Song "Sie sagte doch, sie liebt mich", der mit Millionen Aufrufen im Netz zum Hit wird. Im Juni 2020 veröffentlichen sie dann ihre erste gemeinsame CD „Das Album“, das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz auf Platz eins der Albumcharts landet und den beiden eine Goldene Henne einbringt. Für Florian Silbereisen übrigens schon Henne Nummer drei, für Thomas Anders hingegen eine Premiere.



Vor kurzem übernahm Florian eine weitere Aufgabe, er wird Dieter Bohlens Platz in der Jury der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" einnehmen. Der 40. Geburtstag von Florian Silbereisen wird natürlich auch standesgemäß auf der Bühne gefeiert. Am 14. August zeigt das Erste "Die große Strandparty zum Geburtstag". Und hier wird nicht nur der runde Geburtstag von Florian, sondern auch das 30-jährige Bühnenjubiläum gefeiert.