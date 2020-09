Es ist eine tolle Ankündigung, die Florian Silbereisen da macht. In einem exklusiven Video-Statement für "Meine Schlagerwelt" zeigt er uns einen kleinen Ausblick auf die nächste Eurovisions-Show. Diese wird nämlich eine ganz besondere Show. Am 24. Oktober heißt es im Ersten: "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum". Wem genau da gratuliert wird und was es alles zu feiern gibt, ist natürlich noch streng geheim. Fest steht aber, es gibt einige Gründe zu feiern.