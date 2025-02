Eigentlich war "Schau mal herein" nur für einen einzigen TV-Moment gedacht - den Auftritt von Florian Silbereisen in der Helene Fischer Show am 1. Weihnachtsfeiertag 2024. Doch das gemeinsame Duett von Helene und Florian entwickelte sich seit der Veröffentlichung zum viralen Hit. "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so ein versöhnlicher Text so vielen gefällt", sagte Florian Silbereisen vor kurzem der Bild. "Darum war es für mich schließlich klar, dass wir den Song als Single veröffentlichen müssen."