Mode kommt und Mode geht. Das gilt nicht nur in Bezug auf Kleidung, sondern auch in Bezug auf trendige Frisuren. Auch Showmaster Florian Silbereisen kann davon ein Lied singen. Seine Haare sind in den letzten Jahren immer kürzer geworden. Bei seiner ersten Feste-Show, die er 2004 moderieren durfte, hatte er noch halblange und sehr blonde Haare. Mittlerweile trägt der 39-Jährige eine dunklere Kurzhaarfrisur.