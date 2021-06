Der König von Mallorca Jürgen Drews hatte ihn nominiert, nun hat Schlagerstar und Showmaster Florian Silbereisen geliefert: Für die "Plank for Plasma"-Challenge bewies er Sportlichkeit und postete in seiner Instagram-Story ein Video von sich im sogenannten "Plank" - dem äußerst anstrengenden Unterarmstütz. Initiator Jürgen Drews möchte mit der Aktion auf die Bedeutung von Blutplasma-Spenden aufmerksam machen. Seine Managerin leidet an einer seltenen Autoimmun-Erkrankung und ist auf Plasmaspenden angewiesen.