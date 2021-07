In der "BILD am Sonntag" schreibt der Sänger und Entertainer bewegende Zeilen und einen großen Dank an Schlager-Legende Mireille Mathieu:

Als ich mit gerade einmal 22 Jahren zum allerersten Mal eine Samstagabendshow in der ARD präsentieren durfte und kaum jemand an mich geglaubt hat, hast Du an meiner Seite gestanden. Dafür werde ich Dir ewig dankbar bleiben! Du warst damals mein Glücksbringer. Seitdem haben wir uns nie wieder aus den Augen verloren.

Verstehen sich nicht nur auf, sondern auch neben der Bühne: Florian Silbereisen und Mireille Mathieu auf dem Oktoberfest 2015. Bildrechte: imago images/Eventpress

Tatsächlich hält die Verbindung der beiden seit ihrer ersten Begegnung an. Schon oft war Mireille Mathieu in den Shows von Florian Silbereisen zu Gast, immer war der Empfang nicht einfach nur herzlich, sondern freundschaftlich. In seinem Brief an die Sängerin schreibt der 39-Jährige auch davon, wie aufgeregt er war, als er sie zum ersten Mal in Paris besucht und dort Familie und Freunde von ihr kennengelernt hat: "Wir haben uns bestens unterhalten – obwohl ich kein einziges Wort Französisch spreche!" Seine Zeilen enden mit Glückwünschen an die Sängerin, die am 22. Juli 75 Jahre alt wird.