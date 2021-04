Endlich wieder Schlager: Florian Silbereisen auf der Bühne in seinem Element. Bildrechte: imago images/APress

Am 27. Februar lief mit "SCHLAGERCHAMPIONS - DAS GROSSE FEST DER BESTEN" die letzte große Show mit Entertainer Florian Silbereisen im Ersten. Seitdem rätseln Schlagerfans wie es weitergeht und sind gespannt, was sich der Showmaster und sein Team Neues einfallen lassen.



"SCHLAGERCHALLENGE.2021" klingt schon einmal nach einem vielversprechenden und abwechslungsreichen Abend. Zuletzt hatte Florian Silbereisen mit "Schlager oder N!xxx - Nur wer gewinnt, singt!" im MDR Fernsehen schon eine außergewöhnliche Showidee präsentiert. Wir dürfen also gespannt sein, was er sich zusammen mit seinem Team für die neue Show ausgedacht hat.



Ausführliche Informationen dazu gibt es schon bald bei "Meine Schlagerwelt"!