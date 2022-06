Am 7. Oktober ist es wieder soweit: In Leipzig wird der beliebte Publikumspreis "Die Goldene Henne 2022" verliehen. Der diesjährige Henne-Gastgeber ist kein Geringerer als Florian Silbereisen! Er stand zwar schon drei Mal als Preisträger auf der Bühne, aber er wird zum ersten Mal als Moderator durch die Gala führen.

Florian Silbereisen präsentiert freudestrahlend die Goldene Henne. Bildrechte: imago images/Eventpress

Mit großen Shows kennt er sich aus: Seit fast 20 Jahren führt Florian Silbereisen durch die Feste-Shows und hat dort mit der "Eins der Besten" auch schon einige Preise verliehen. Mit der Goldenen Henne hat der 40-Jährige aber ebenfalls schon Bekanntschaft gemacht. Bereits 2004 gewann er in der Kategorie Fernsehen. 2017 holte er im Bereich Entertainment seine zweite Henne und zusammen mit seinem Schlager-Duett-Partner Thomas Anders gewann Florian Silbereisen 2020 die Musik-Henne.



Eine vierte Goldene Henne wird es für Florian Silbereisen in diesem Jahr allerdings nicht geben, dafür führt er durch den Gala-Abend und darf sich mit den Preisträgern und Preisträgerinnen freuen - die ihr bestimmen könnt. Ab dem 23. Juni ist das Publikums-Voting für die Goldene Henne freigeschaltet. Dann habt ihr zwei Wochen Zeit, in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport und Aufsteiger Sieger oder Siegerinnen zu küren.