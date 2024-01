Wie Oliver Pocher in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählte, sprach ihm Florian Silbereisen zunächst sein Mitgefühl wegen der Trennung aus und wies dann auf Parallelen zwischen der Realität und einem vorhergehenden "Traumschiff"-Dreh hin:

An dem Tag, als das mit Amira rausgekommen ist, dass es da geknallt hatte, rief mich Florian Silbereisen an und sagt: ‚Oliver, das tut mir leid, wir wollten dir ja gar nicht vorgreifen mit der ganzen Geschichte‘.

In der Traumschiff-Folge trennt sich Oliver Pocher von seiner fiktiven Frau, weil diese eine Affäre mit Kapitän Max Parger hat, der von Florian Silbereisen gespielt wird. Amira Pocher spielt in der Folge ebenfalls mit, jedoch als Fitnesstrainerin, die in der TV-Folge nichts mit dem Liebes-Dreieck zu tun hat.