Damit hat sie sicher nicht gerechnet: Als MDR JUMP-Moderatorin Sarah von Neuburg am Freitagmorgen wie jeden Tag mit ihrem Kollegen Lars-Christian Karde die Morning Show moderiert, klingelt das Telefon. Auf der anderen Seite der Leitung ist kein geringerer als Schlagerstar und Fernsehmoderator Florian Silbereisen . Die drei kommen ein wenig ins Plaudern und Florian erzählt den beiden von seiner neuen Show Schlagerlovestory , die am 14. März im Ersten laufen wird. Gesprächsstoff haben die drei dabei viel, immerhin haben Sarah und Lars gerade erst die große Valentinstags-Sendung Mitten ins Herz im MDR moderiert. Und dann lässt Florian Silbereisen die Bombe platzen.

Was für eine Überraschung für die Moderatorin. Man darf also gespannt sein, was sich Florian Silbereisen und seine Liebesreporterin Sarah von Neuburg für Schlagerlovestory - Die total verliebte Frühlingsshow am 14. März ausdenken!